Мурад Рамазанов проиграл американцу на турнире PFL, потерпев четвёртое поражение подряд
В эти минуты в Холливуде (Флорида, США) проходит турнир PFL World Tournament 10, в рамках которого российский боец Мурад Рамазанов потерпел поражение от американца Джошуа Сильвейры.
PFL 2025. PFL World Tournament 10: Finals, Холливуд, США
Джошуа Сильвейра (W) — Мурад Рамазанов
22 августа 2025, пятница. 01:25 МСК
Джошуа Сильвейра
Окончено
UD
Мурад Рамазанов
Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу американскому бойцу.
Таким образом, Рамазанов проиграл четвёртый бой подряд. Всего на его счету 13 побед в смешанных единоборствах и четыре поражения.
Главным событием PFL World Tournament 10 станет бой среднем весе, в котором встретятся англичанин Фабиан Эдвардс и представитель США Далтон Роста. В соглавом бою представитель Молдавии Александр Романов встретится с россиянином Олегом Поповым.
