Сергей Билостенный выиграл бой у Карла Уильямса техническим нокаутом во 2-м раунде, 22 августа, 2025, PFL World Tournament 10

Сергей Билостенный нокаутировал Карла Уильямса во втором раунде на турнире PFL
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Холливуде (Флорида, США) проходит турнир PFL World Tournament 10, в рамках которого российский боец Сергей Билостенный нанёс поражение американцу Карлу Уильямсу.

PFL 2025. PFL World Tournament 10: Finals, Холливуд, США
Сергей Билостенный (W) — Карл Уильямс
22 августа 2025, пятница. 01:50 МСК
Сергей Билостенный
Окончено
TKO
Карл Уильямс

Бой в тяжёлой весовой категории состоялся в андеркарде турнира. Победу в поединке оформил Билостенный, завершив встречу техническим нокаутом во втором раунде.

Таким образом, 29-летний россиянин оформил 14 побед в смешанных единоборствах и четыре поражения. В активе 35‑летнего Уильямса 10 побед и четыре поражения. Американец вышел на неудачную серию из трёх подряд поражений.

Главным боем PFL World Tournament 10 назначен поединок в среднем весе между англичанином Фабианом Эдвардсом и американцем Далтоном Ростом. В соглавном матче молдавский боец Александр Романов сразится с россиянином Олегом Поповым.

