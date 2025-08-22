Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сергей Билостенный нокаутировал Карла Уильямса во втором раунде на турнире PFL

В эти минуты в Холливуде (Флорида, США) проходит турнир PFL World Tournament 10, в рамках которого российский боец Сергей Билостенный нанёс поражение американцу Карлу Уильямсу.

Бой в тяжёлой весовой категории состоялся в андеркарде турнира. Победу в поединке оформил Билостенный, завершив встречу техническим нокаутом во втором раунде.

Таким образом, 29-летний россиянин оформил 14 побед в смешанных единоборствах и четыре поражения. В активе 35‑летнего Уильямса 10 побед и четыре поражения. Американец вышел на неудачную серию из трёх подряд поражений.

Главным боем PFL World Tournament 10 назначен поединок в среднем весе между англичанином Фабианом Эдвардсом и американцем Далтоном Ростом. В соглавном матче молдавский боец Александр Романов сразится с россиянином Олегом Поповым.

