Олег Попов выиграл бой с Александром Романовым на турнире PFL

В ночь с 21 на 22 августа мск в Холливуде (США, штат Флорида) проходит турнир по смешанным единоборствам PFL World Tournament 10. Его соглавным событием стал поединок в тяжёлой весовой категории между российским бойцом Олегом Поповым и Александром Романовым, представляющим Молдавию.

Бой продлился пять полных раундов, по их итогам судьи отдали победу Олегу Попову раздельным решением.

Попов выиграл 22-й поединок за карьеру (9 нокаутом, 10 решением, 3 сабмишеном), также в его рекорде два поражения. Для Романова поражение стало четвёртым в карьере при 19 победах и одном бое без результата.

Главным боем PFL World Tournament 10 станет поединок в среднем весе между англичанином Фабианом Эдвардсом и американцем Далтоном Ростом.