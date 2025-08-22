Скидки
01:00 Мск
Бокс/ММА Новости

Олег Попов победил Александра Романова в 5-м раунде, 22 августа 2025

Олег Попов выиграл бой с Александром Романовым на турнире PFL
Комментарии

В ночь с 21 на 22 августа мск в Холливуде (США, штат Флорида) проходит турнир по смешанным единоборствам PFL World Tournament 10. Его соглавным событием стал поединок в тяжёлой весовой категории между российским бойцом Олегом Поповым и Александром Романовым, представляющим Молдавию.

PFL 2025. PFL World Tournament 10: Finals, Холливуд, США
Александр Романов — Олег Попов (W)
22 августа 2025, пятница. 04:30 МСК
Александр Романов
Окончено
SD
Олег Попов

Бой продлился пять полных раундов, по их итогам судьи отдали победу Олегу Попову раздельным решением.

Попов выиграл 22-й поединок за карьеру (9 нокаутом, 10 решением, 3 сабмишеном), также в его рекорде два поражения. Для Романова поражение стало четвёртым в карьере при 19 победах и одном бое без результата.

Главным боем PFL World Tournament 10 станет поединок в среднем весе между англичанином Фабианом Эдвардсом и американцем Далтоном Ростом.

