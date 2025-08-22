Олег Попов выиграл бой с Александром Романовым на турнире PFL
Поделиться
В ночь с 21 на 22 августа мск в Холливуде (США, штат Флорида) проходит турнир по смешанным единоборствам PFL World Tournament 10. Его соглавным событием стал поединок в тяжёлой весовой категории между российским бойцом Олегом Поповым и Александром Романовым, представляющим Молдавию.
PFL 2025. PFL World Tournament 10: Finals, Холливуд, США
Александр Романов — Олег Попов (W)
22 августа 2025, пятница. 04:30 МСК
Александр Романов
Окончено
SD
Олег Попов
Бой продлился пять полных раундов, по их итогам судьи отдали победу Олегу Попову раздельным решением.
Попов выиграл 22-й поединок за карьеру (9 нокаутом, 10 решением, 3 сабмишеном), также в его рекорде два поражения. Для Романова поражение стало четвёртым в карьере при 19 победах и одном бое без результата.
Главным боем PFL World Tournament 10 станет поединок в среднем весе между англичанином Фабианом Эдвардсом и американцем Далтоном Ростом.
Комментарии
- 22 августа 2025
-
05:59
-
05:48
-
05:32
-
04:05
-
02:23
-
00:36
-
00:01
- 21 августа 2025
-
23:47
-
23:20
-
22:34
-
22:23
-
22:14
-
22:05
-
21:30
-
21:14
-
20:24
-
20:10
-
19:39
-
18:59
-
18:24
-
18:14
-
17:28
-
17:00
-
16:07
-
16:00
-
15:57
-
15:00
-
14:58
-
14:52
-
14:08
-
13:59
-
12:53
-
12:46
-
12:09
-
12:00