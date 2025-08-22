Скидки
Стали известны результаты взвешивания Сергея Павловича и Вальдо Кортеса-Акосты

Комментарии

Состоялась церемония взвешивания экс-чемпиона Fight Nights Globalв тяжёлом весе российского бойца смешанных единоборств Сергея Павловича и его соперника по предстоящему поединку Вальдо Кортеса-Акосты из США. Спортсмены встретятся на турнире UFC Fight Night 257, который пройдёт 23 августа в Шанхае (Китай).

UFC 2025. UFC Fight Night 257, Шанхай, Китай
Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Вальдо Кортес-Акоста

Во время взвешивания Сергей Павлович показал результат 115,89 кг, Вальдо Кортес-Акоста — 118,84 кг.

За свою профессиональную карьеру Павлович к настоящему моменту принял участие в 22 поединках, в которых одержал 19 побед (15 из которых были добыты нокаутом) и потерпел три поражения. На счету Кортеса-Акосты 17 побед (девять – нокаутом) и одно поражение.

Видео: Павлович работает над борьбой вместе с Богданом Гуськовым

