Бой между Брайаном Ортегой и Алджамейном Стерлингом на турнире UFC отменён — источник

Поединок в полулёгкой весовой категории между американскими бойцами смешанных единоборств Брайаном Ортегой и Алджамейном Стерлингом, который должен был стать соглавным событием турнира UFC Fight Night 257 в Шанхае (Китай), отменён, сообщает журналист Алекс Бехунин.

Ранее появлялась информация, что Ортега упал и потерял сознание во время сгонки веса, после чего был доставлен в больницу.

Брайан Ортега провёл за карьеру 21 бой в смешанных единоборствах, на его счету 16 побед, четыре поражения и один поединок без результата. В рекорде Алджамейна Стерлинга 29 профессиональных боёв — 24 победы и пять поражений.