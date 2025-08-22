Скидки
PFL Гран-при 2025. Третий финал
Бокс/ММА Новости

Бой между Брайаном Ортегой и Алджамейном Стерлингом на турнире UFC отменён — источник

Поединок в полулёгкой весовой категории между американскими бойцами смешанных единоборств Брайаном Ортегой и Алджамейном Стерлингом, который должен был стать соглавным событием турнира UFC Fight Night 257 в Шанхае (Китай), отменён, сообщает журналист Алекс Бехунин.

UFC 2025. UFC Fight Night 257, Шанхай, Китай
Брайан Ортега — Алджамейн Стерлинг
23 августа 2025, суббота. 14:30 МСК
Брайан Ортега
Не началось
Алджамейн Стерлинг

Ранее появлялась информация, что Ортега упал и потерял сознание во время сгонки веса, после чего был доставлен в больницу.

Брайан Ортега провёл за карьеру 21 бой в смешанных единоборствах, на его счету 16 побед, четыре поражения и один поединок без результата. В рекорде Алджамейна Стерлинга 29 профессиональных боёв — 24 победы и пять поражений.

