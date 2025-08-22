Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Бой Ортеги и Стерлинга в силе и пройдёт в промежуточном весе

Бой Ортеги и Стерлинга в силе и пройдёт в промежуточном весе
Комментарии

Состоялась церемония взвешивания бойцов смешанных единоборств Брайана Ортеги и Алджамейна Стерлинга (оба — США). Спортсмены встретятся на турнире UFC Fight Night 257, который пройдёт 23 августа в Шанхае (Китай), их поединок станет соглавным событием вечера.

UFC 2025. UFC Fight Night 257, Шанхай, Китай
Брайан Ортега — Алджамейн Стерлинг
23 августа 2025, суббота. 14:30 МСК
Брайан Ортега
Не началось
Алджамейн Стерлинг

Оба спортсмена показали при взвешивании 69,4 кг, их бой состоится в промежуточном весе — изначально планировалось, что поединок пройдёт в полулёгком весе (до 65,8 кг).

Ранее появлялась информация, что бой между Ортегой и Стерлингом может быть отменён из-за попадания Ортеги в больницу в процессе сгонки веса.

Видео: Сложный путь Сергея Павловича в UFC

