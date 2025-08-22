Видео: Павлович вышел на битву взглядов с Кортес-Акостой в UFC с флагом России

Завтра, 23 августа, в Шанхае (Китай) на «Мерседес-Бенц Арене» состоится турнир UFC Fight Night 257, в главном карде которого выступит Сергей Павлович. Соперником российского спортсмена будет Вальдо Кортес-Акоста (США). В преддверии соревнований состоялась битва взглядов. Отметим, что Павлович вышел на неё с российским флагом.

Видео можно посмотреть на странице UFC в VK. Права на видео принадлежат UFC.

Павлович к настоящему моменту принял участие в 22 поединках в смешанных единоборствах, в которых одержал 19 побед (15 из которых были добыты нокаутом) и потерпел три поражения. На счету Кортес-Акосты 14 побед (шесть – нокаутом) и одно поражение.