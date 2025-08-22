Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сергей Павлович – Вальдо Кортес-Акоста: кто победит, опрос пользователей «Чемпионата»

Как закончится бой Сергея Павловича и Вальдо Кортес-Акосты?
Комментарии

Завтра, 23 августа, в Шанхае (Китай) на «Мерседес-Бенц Арене» пройдёт турнир UFC Fight Night 257, в главном карде которого выступят россиянин Сергей Павлович и представитель США Вальдо Кортес-Акоста (США).

UFC 2025. UFC Fight Night 257, Шанхай, Китай
Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Вальдо Кортес-Акоста

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, ответив на следующий вопрос: как закончится бой спортсменов?

Павлович к настоящему моменту принял участие в 22 поединках в смешанных единоборствах, в которых добыл 19 побед (15 – нокаутом) и потерпел три поражения. В активе Кортес-Акосты 14 побед (шесть – нокаутом) и одно поражение.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию UFC Fight Night 257, где осветит все главные события турнира.

Материалы по теме
UFC Шанхай: Павлович в Китае — ему нужна только победа. Ждём нокаута? LIVE
Live
UFC Шанхай: Павлович в Китае — ему нужна только победа. Ждём нокаута? LIVE

Павлович работает над борьбой вместе с Богданом Гуськовым:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android