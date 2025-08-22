Как закончится бой Сергея Павловича и Вальдо Кортес-Акосты?

Завтра, 23 августа, в Шанхае (Китай) на «Мерседес-Бенц Арене» пройдёт турнир UFC Fight Night 257, в главном карде которого выступят россиянин Сергей Павлович и представитель США Вальдо Кортес-Акоста (США).

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, ответив на следующий вопрос: как закончится бой спортсменов?

Павлович к настоящему моменту принял участие в 22 поединках в смешанных единоборствах, в которых добыл 19 побед (15 – нокаутом) и потерпел три поражения. В активе Кортес-Акосты 14 побед (шесть – нокаутом) и одно поражение.

Павлович работает над борьбой вместе с Богданом Гуськовым: