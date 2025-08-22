Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты взвешивания участников турнира UFC в Шанхае с боем Павлович – Кортес-Акоста

Завтра, 23 августа, в Шанхае (Китай) пройдёт турнир UFC Fight Night 257, в главном карде которого выступят россиянин Сергей Павлович Вальдо Кортес-Акоста, представляющий США. В преддверии соревнований состоялась церемония взвешивания. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её результатами.

Главный кард:

Джонни Уокер (93,44 кг) – Миньян Чжан (92,98 кг);

Брайэн Ортега (69,39 кг) – Алджамейн Стерлинг (69,39 кг);

Сергей Павлович (115,89 кг) – Вальдо Кортес-Акоста (118,84 кг);

Су Мудаэрцзи (56,92 кг) – Кевин Борхас (57,15 кг);

Нуражы Тайлак (77,11 кг) – Кифер Кросби (77,33 кг);

Прелимы:

Махешат Хайсаер (70,3 кг) – Годж Янг (70,53 кг);

Чарльз Джонсон (57,15 кг) – Лонир Кавана (57,15 кг);

Чжу Жун (70,53 кг) – Остин Хаббард (70,53 кг);

Мишель Перейра (84,36 кг) – Кайл Докос (83,91 кг);

Чжа И (65,77 кг) – Вестин Уилсон (66,22 кг);

Лун Сяо (61,68 кг) – Су Ёун Ёу (61,46 кг);

Уран Сатыбалдиев (92,53 кг) – Дияр Нургожай (93,21 кг).

