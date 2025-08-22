Скидки
Виталий Слипенко дал прогноз на бой Павловича и Кортес-Акосты

Виталий Слипенко дал прогноз на бой Павловича и Кортес-Акосты
Экс-чемпион АСА Виталий Слипенко поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Сергеем Павловичем (Россия) и Вальдо Кортес-Акостой (США). Спортсмены сразятся завтра, 23 августа, на турнире UFC в Шанхае (Китай).

UFC 2025. UFC Fight Night 257, Шанхай, Китай
Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Вальдо Кортес-Акоста

«На самом деле нас ждёт очень интересный бой. Гораздо интереснее, чем многие думают. Павлович — топ дивизиона с огромным опытом. Жёсткий нокаутёр, который в предыдущем бою раскрылся абсолютно по-другому. Мы увидели его уровень борьбы и его универсализм. И вот первая интрига этого боя — мы увидим Павловича нового образца или того Сергея, который старается максимально быстро удосрочить оппонента?

Кортес-Акоста не такой простой, как многие думают. Он неплохо чувствует дистанцию, поскольку является базовым боксёром. Держит высокий темп, с которым другие могут не справиться. Бой со Спиваком тому подтверждение. Так что недооценивать Вальдо точно не стоит. Он крепкий соперник. Но мощь и опыт Павловича должны зарешать. Болеем за Сергея», — сказал Слипенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Павлович работает над борьбой вместе с Богданом Гуськовым:

