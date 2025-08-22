Скидки
Хирн отреагировал на анонс инсайдера о бое Джейка Пола и Джервонты Дэвиса

Британский промоутер Эдди Хирн дал комментарий по поводу ожидаемого выставочного поединка между блогером и боксёром Джейком Полом и непобеждённым чемпионом мира по версии WBA-super в лёгком весе Джервонтой Дэвисом. Ранее бой анонсировал журналист Майк Копингер. По его сведениям, спортсмены должны сразиться 15 ноября.

«Мы знали, что Джейк может принять бой в этом году. Ненавижу эти выставочные поединки, ненавижу эти перчатки весом в 14 унций. Не знаю, что из этого выйдет, но у нас есть Джейк, который весит 210-220 фунтов [примерно 99 кг]. И он будет сражаться с соперником, вес которого составляет 135 фунтов [примерно 61 кг]. Немного странно», — приводит слова Хирна Yahoo Sports.

