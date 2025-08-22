Скидки
Названа новая версия причины смерти Халка Хогана

Названа новая версия причины смерти Халка Хогана
Комментарии

Прославленный американский рестлер Халк Хоган мог скончаться из-за ошибки врачей. Об этом информирует TMZ. По сведениям источника, расследование смерти Хогана продолжается. Ранее сообщалось, что именитый спортсмен ушёл из жизни вследствие внезапного нарушения кровотока к сердечной мышце, что привело к повреждению тканей.

Халк Хоган (настоящее имя — Терри Джин Боллеа) стал одним из самых известных лиц профессионального реслинга в 1980-х и 1990-х годах. Его карьера включала выступления в WWF (ныне WWE) и участие в кино и телевидении. Именитый рестлер скончался 24 июля в возрасте 71 года.

Комментарии
