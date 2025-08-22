Скидки
UFC Fight Night 257: полный кард участников, список бойцов

UFC Fight Night 257: полный кард участников, список бойцов
Аудио-версия:
Уже завтра, 23 августа, в Шанхае (Китай) состоится турнир UFC Fight Night 257. В главном событии спортивного мероприятия поединок в рамках полутяжёлого веса (до 93 кг) проведут бразильский боец Джонни Уокер и китаец Миньян Чжан. Также в главном карде выступит россиянин Сергей Павлович, противостоять которому будет спортсмен из США Вальдо Кортес-Акоста.

В России трансляцию UFC Fight Night 257 можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало турнира – в 10:00 мск, начало главного карда – в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Главный кард:

Джонни Уокер – Миньян Чжан;
Брайан Ортега – Алджамейн Стерлинг;
Сергей Павлович – Вальдо Кортес-Акоста;
Су Мудаэрцзи – Кевин Борхас;
Нуражы Тайлак – Кифер Кросби;

Прелимы:

Махешат Хайсаер – Годж Янг;
Чарльз Джонсон – Лонир Кавана;
Чжу Жун – Остин Хаббард;
Мишель Перейра – Кайл Докос;
Чжа И – Вестин Уилсон;
Лун Сяо – Су Ёун Ёу;
Уран Сатыбалдиев – Дияр Нургожай.

UFC Шанхай: Павлович в Китае — ему нужна только победа. Ждём нокаута? LIVE
Live
UFC Шанхай: Павлович в Китае — ему нужна только победа. Ждём нокаута? LIVE

Павлович работает над борьбой вместе с Богданом Гуськовым:

