UFC Fight Night 257: полный кард участников, список бойцов

Уже завтра, 23 августа, в Шанхае (Китай) состоится турнир UFC Fight Night 257. В главном событии спортивного мероприятия поединок в рамках полутяжёлого веса (до 93 кг) проведут бразильский боец Джонни Уокер и китаец Миньян Чжан. Также в главном карде выступит россиянин Сергей Павлович, противостоять которому будет спортсмен из США Вальдо Кортес-Акоста.

В России трансляцию UFC Fight Night 257 можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало турнира – в 10:00 мск, начало главного карда – в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Главный кард:

Джонни Уокер – Миньян Чжан;

Брайан Ортега – Алджамейн Стерлинг;

Сергей Павлович – Вальдо Кортес-Акоста;

Су Мудаэрцзи – Кевин Борхас;

Нуражы Тайлак – Кифер Кросби;

Прелимы:

Махешат Хайсаер – Годж Янг;

Чарльз Джонсон – Лонир Кавана;

Чжу Жун – Остин Хаббард;

Мишель Перейра – Кайл Докос;

Чжа И – Вестин Уилсон;

Лун Сяо – Су Ёун Ёу;

Уран Сатыбалдиев – Дияр Нургожай.

Павлович работает над борьбой вместе с Богданом Гуськовым: