Видео: чемпион UFC Двалишвили провёл бой с тенью на небоскрёбе Шанхая высотой 421 м

Грузинский боец смешанных единоборств (ММА) чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили продемонстрировал боевые навыки на небоскрёбе в Шанхае (Китай). Спортсмен прибыл в КНР, чтобы поддержать своего приятеля Алджамейна Стерлинга, который сразится с Брайаном Ортегой на турнире UFC Fight Night 257.

Чемпион UFC Мераб Двалишвили показал боевые навыки на небоскрёбе Шанхая:

Как отмечает портал Red Corner MMA, бой с тенью Мераб проводил на Башне Цзинь Мао – одном из самых высоких небоскрёбов в Азии и мире. Высота шпиля башни составляет 421 м.

На счету Двалишвили в ММА 20 побед при четырёх поражениях.