Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Видео: чемпион UFC Двалишвили провёл бой с тенью на небоскрёбе Шанхая высотой 421 м

Видео: чемпион UFC Двалишвили провёл бой с тенью на небоскрёбе Шанхая высотой 421 м
Комментарии

Грузинский боец смешанных единоборств (ММА) чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили продемонстрировал боевые навыки на небоскрёбе в Шанхае (Китай). Спортсмен прибыл в КНР, чтобы поддержать своего приятеля Алджамейна Стерлинга, который сразится с Брайаном Ортегой на турнире UFC Fight Night 257.

Чемпион UFC Мераб Двалишвили показал боевые навыки на небоскрёбе Шанхая:

Как отмечает портал Red Corner MMA, бой с тенью Мераб проводил на Башне Цзинь Мао – одном из самых высоких небоскрёбов в Азии и мире. Высота шпиля башни составляет 421 м.

На счету Двалишвили в ММА 20 побед при четырёх поражениях.

Материалы по теме
Россия и Грузия «рулят», а США — на задворках. Как выходцы с Кавказа захватили UFC
Россия и Грузия «рулят», а США — на задворках. Как выходцы с Кавказа захватили UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android