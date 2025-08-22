Боксёр впал в кому после спарринга

39-летний боксёр-любитель потерял сознание после спарринга. Об этом информирует пресс-служба Федерации бокса Японии. Инцидент произошёл 8 августа. С тех пор боксёр, имя которого не раскрывается, до сих пор находится без сознания.

По данным The Japan Times, боксёр не выходил в ринг более 10 лет.

Сообщается, что спортсмену диагностировали острую субдуральную гематому, после чего он перенёс трепанацию черепа – хирургическую операцию, в ходе которой в костях черепа делается отверстие для доступа к головному мозгу или другим структурам внутри черепа. В настоящий момент боксёр находится в реанимации. Японская федерация бокса анонсировала ужесточение мер безопасности для спортсменов старше 35 лет, а также тех атлетов, которые не выступали в соревнованиях в течение пяти лет.

