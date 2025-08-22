Фото: Хабиб Нурмагомедов показал, какой напиток употребил после тренировки

Прославленный российский боец смешанных единоборств бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями.

Хабиб показал, какую дистанцию преодолел на тренировке, а также показал, что за напиток употребил после.

«Квас. После пятничной», — подписал фото Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта. В настоящий момент именитому спортсмену 36 лет.

