Фото: Хабиб Нурмагомедов показал, какой напиток употребил после тренировки

Прославленный российский боец смешанных единоборств бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями.
Хабиб показал, какую дистанцию преодолел на тренировке, а также показал, что за напиток употребил после.
«Квас. После пятничной», — подписал фото Нурмагомедов.
Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова
Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта. В настоящий момент именитому спортсмену 36 лет.
