Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фото: Хабиб Нурмагомедов показал, какой напиток употребил после тренировки

Фото: Хабиб Нурмагомедов показал, какой напиток употребил после тренировки
Комментарии

Прославленный российский боец смешанных единоборств бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями.

Хабиб показал, какую дистанцию преодолел на тренировке, а также показал, что за напиток употребил после.

«Квас. После пятничной», — подписал фото Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта. В настоящий момент именитому спортсмену 36 лет.

Материалы по теме
Мейвезер — никто, Махачев уйдёт через полтора-два года. Хабиб поговорил с болельщиками
Мейвезер — никто, Махачев уйдёт через полтора-два года. Хабиб поговорил с болельщиками

Хабиб Нурмагомедов провёл занятие по грэпплингу в США:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android