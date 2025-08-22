Скидки
Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста: где смотреть бой, на каком канале

Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста: где смотреть бой, на каком канале
Аудио-версия:
Комментарии

Завтра, 23 августа, в Шанхае (Китай) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 257, в главном карде которого выступят россиянин Сергей Павлович и представитель США Вальдо Кортес-Акоста.

UFC 2025. UFC Fight Night 257, Шанхай, Китай
Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Вальдо Кортес-Акоста

В Российской Федерации трансляцию спортивного мероприятия можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Кроме того, просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию, где отразит все ключевые события турнира. Начало спортивного шоу запланировано на 10:00 мск, главный кард стартует в 13:00 мск.

На счету Павловича в ММА 22 поединка, в которых он добыл 19 побед (15 – нокаутом) и потерпел три поражения. В активе Кортес-Акосты 14 побед (шесть – нокаутом) и одно поражение.

Сергей Павлович показал ударную работу:

