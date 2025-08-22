«Мне всего 35 лет». Чарльз Оливейра категорично высказался о завершении карьеры в ММА

35-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра заявил, что не думает завершать карьеру в ММА в ближайшее время.

«Собираюсь ли я завершать карьеру? Нет, забудьте об этом. Меня пытаются отправить на пенсию, когда я ещё сам не хочу этого. Даже не думал об этом. У меня нет желания уходить из ММА, и я не хочу этого. Мне всего 35 лет, и я наслаждаюсь тем, что делаю. Так что перестаньте обсуждать мою отставку, поскольку это не входит в мои планы», — приводит слова Оливейры портал AgFight.

Чарльз Оливейра проведёт следующий бой 12 октября против Рафаэля Физиева на турнире UFC в Рио-де-Жанейро. Поединок возглавит ивент, который пройдёт на арене Farmasi.