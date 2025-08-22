Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Мне всего 35 лет». Чарльз Оливейра категорично высказался о завершении карьеры в ММА

«Мне всего 35 лет». Чарльз Оливейра категорично высказался о завершении карьеры в ММА
Комментарии

35-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра заявил, что не думает завершать карьеру в ММА в ближайшее время.

«Собираюсь ли я завершать карьеру? Нет, забудьте об этом. Меня пытаются отправить на пенсию, когда я ещё сам не хочу этого. Даже не думал об этом. У меня нет желания уходить из ММА, и я не хочу этого. Мне всего 35 лет, и я наслаждаюсь тем, что делаю. Так что перестаньте обсуждать мою отставку, поскольку это не входит в мои планы», — приводит слова Оливейры портал AgFight.

Чарльз Оливейра проведёт следующий бой 12 октября против Рафаэля Физиева на турнире UFC в Рио-де-Жанейро. Поединок возглавит ивент, который пройдёт на арене Farmasi.

Материалы по теме
Чарльз Оливейра назвал бойца, который должен быть следующим соперником Илии Топурии
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android