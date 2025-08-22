«Вынесу этого мелкого». Джейк Пол прокомментировал анонс боя с Джервонтой Дэвисом

14-й номер рейтинга WBA в первом тяжёлом весе американец Джейк Пол прокомментировал анонс выставочного поединка с 30-летним непобеждённым чемпионом мира по версии WBA-super в лёгком весе соотечественником Джервонтой Дэвисом.

«Джервонта уже слишком долго неуважительно обо мне отзывается. Его прозвище, может быть, Танк, но я – FPV-дрон и вынесу этого мелкого парня. Да, он один из лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории, однако мой девиз – любой соперник, в любое время, в любом месте, наперекор всему. И мне нравятся мои шансы. Сначала я уничтожу Давида, а затем отправлюсь на бойню против Голиафа (имеется в виду Энтони Джошуа. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Пол на своей странице в социальной сети Х.