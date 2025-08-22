Умар Саламов: в кула́чке выступают только неудавшиеся боксёры

31-летний действующий чемпион по версии WBO International в полутяжёлом весе россиянин Умар Саламов категорично высказался насчёт потенциального перехода в бои на голых кулаках.

— За какую сумму вы бы попробовали свои силы в кулачных боях?

— Ни за какую, потому что я состоявшийся успешный боксёр, а в кула́чке выступают только неудавшиеся боксёры, — приводит слова Саламова его пресс-агент Александр Готадзе.

Напомним, следующий поединок Умар проведёт против бывшего обладателя титула IBF Intercontinental в первом тяжёлом весе соотечественника Юрия Кашинского. Их бой состоится 29 августа в Казани, а на кону будет стоять титул WBA Gold в крузервейте.