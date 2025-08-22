Ислам Махачев ответил, согласится ли он подраться с Хамзатом Чимаевым

33-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев высказался насчёт потенциального поединка с 31-летним непобеждённым действующим обладателем титула UFC в среднем весе (до 84 кг) чеченцем Хамзатом Чимаевым.

— Если ты станешь чемпионом UFC в полусреднем весе, то примешь поединок с Хамзатом [Чимаевым, если тот решит спуститься в дивизион до 77 кг]?

— Сейчас, отвечая на этот вопрос, я не хочу открывать двери для всяких раздоров между нашими народами. Но посмотрим, у меня бой впереди тяжёлый [против Джека Делла Маддалены]. После него посмотрим, — сказал Махачев на пресс-конференции перед турниром памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Дагестане.