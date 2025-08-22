Скидки
Умар Нурмагомедов отреагировал на слова Петра Яна, что его «пропихивают в UFC»

Умар Нурмагомедов отреагировал на слова Петра Яна, что его «пропихивают в UFC»
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов отреагировал на резкие слова экс-чемпиона UFC в категории до 61 кг соотечественника Петра Яна, которые тот сказал в его адрес.

— Про Петра Яна. У него была фраза: «Умара везде пропихивают». Он намекал, что у тебя большая поддержка от Хабиба, поэтому ты продвигаешься быстрее в UFC. Как ты сам отреагируешь на это?
— Не согласен. Посмотрите его бой с Мерабом Двалишвили, как его разнесли. И посмотрите мой бой с Мерабом, который получился конкурентным. Уже оттуда можно комментировать, кого пропихивают, а у кого хорошие бои, — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции перед турниром памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Дагестане.

Хабиб рассказал, когда Умар Нурмагомедов проведёт первый бой после поражения от Двалишвили
