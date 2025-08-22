Махачев раскрыл, чем его удивил Чимаев в бою с дю Плесси

33-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал выступление непобеждённого чеченца Хамзата Чимаева в бою с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, на кону которого стоял титул UFC в среднем весе (до 84 кг). Бой состоялся на турнире UFC 319 и завершился в пользу Борза единогласным решением судей.

«Конечно, был впечатлён его доминацией. Он распределял силы, нигде не форсировал, даже в удары не вкладывался. У него была цель стать чемпионом. Я думаю, что если бы он решил форсировать поединок, то мог бы нанести больше ущерба и финишировать Дрикуса. Удивил тем, как легко переводил и сколько контролировал [в партере]»,— сказал Махачев на пресс-конференции перед турниром памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Дагестане.