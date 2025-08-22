Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

«Дальше набирать массу планов нет». Махачев назвал свой текущий вес

33-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев назвал свой текущий вес, а также обозначил позицию насчёт потенциального возвращения в дивизион до 70 кг.

«Контракт осталось подписать, но все устные договорённости есть [о поединке с Джеком Делла Маддаленой]. Ждём. Я думаю, что уже в ближайшие недели бой объявят.

До последних сборов у меня вес был 83 кг. На этих сборах я соблюдал режим и питание, и у меня вес поднялся – 86,5 кг был вчера. Уже можно сказать, что нахожусь в оптимальном весе. Мне комфортно тренироваться с бойцами, которые выступают в 77 кг. Дальше набирать массу планов нет.

Возможно ли возвращение в лёгкий вес? Не знаю. Весогонки и так всегда были нелёгкими. Посмотрим, сколько после боя наберу. Надо будет сесть с командой и поговорить», — сказал Махачев на пресс-конференции перед турниром памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Дагестане.

