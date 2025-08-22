Скидки
«Это самый актуальный бой для Илии». Махачев — о том, кто должен быть соперником Топурии

33-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев выразил уверенность в том, что следующим соперником 28-летнего непобеждённого обладателя титула UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илии Топурии должен стать соотечественник Арман Царукян.

«Арман страховал бой [между Дастином Порье и Максом Холлоуэем], сделал вес, и, я думаю, он должен быть следующим претендентом. У него была проблема с весогонкой. И он доказал, что может спускаться, гонять вес. Я думаю, что это самый актуальный бой на данный момент», — сказал Махачев на пресс-конференции перед турниром памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Дагестане.

