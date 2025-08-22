Скидки
Умар Нурмагомедов сообщил, на каком турнире UFC проведёт следующий бой

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов сообщил, что проведёт следующий поединок на турнире UFC 321, который пройдёт 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

— Ты будешь драться в Абу-Даби?
— Да, это так. Мне менеджер позвонил и сказал, что UFC предлагает мне подраться в Абу-Даби. Мы посоветовались и решили, что, так как вся команда тоже будет в Дубае, локация рядом, буду драться в Абу-Даби, — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции перед турниром памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Дагестане.

Ранее Умар Нурмагомедов отреагировал на слова Петра Яна, что его «пропихивают в UFC».

