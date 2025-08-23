Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев ответил, у кого в лёгком весе больше всего шансов победить Илию Топурию

Ислам Махачев ответил, у кого в лёгком весе больше всего шансов победить Илию Топурию
Аудио-версия:
Комментарии

33-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев выразил уверенность, что соотечественник Арман Царукян имеет наибольшие шансы победить 28-летнего непобеждённого обладателя титула UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илию Топурию.

— У кого больше всего шансов сейчас побить Топурию [среди легковесов]?
— Если Арман выйдет с правильным настроем, то справится, — сказал Махачев на пресс-конференции перед турниром памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Дагестане.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.

Материалы по теме
«Это самый актуальный бой для Илии». Махачев — о том, кто должен быть соперником Топурии
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android