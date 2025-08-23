Ислам Махачев ответил, у кого в лёгком весе больше всего шансов победить Илию Топурию

33-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев выразил уверенность, что соотечественник Арман Царукян имеет наибольшие шансы победить 28-летнего непобеждённого обладателя титула UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илию Топурию.

— У кого больше всего шансов сейчас побить Топурию [среди легковесов]?

— Если Арман выйдет с правильным настроем, то справится, — сказал Махачев на пресс-конференции перед турниром памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Дагестане.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.