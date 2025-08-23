Скидки
Результаты чемпионата России по боксу

Результаты чемпионата России по боксу
Комментарии

22 августа в Екатеринбурге состоялся заключительный день чемпионата России по боксу среди мужчин, в рамках которого состоялись бои за золотую и серебряную медали. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами турнира.

Результаты чемпионата России по боксу.

Весовая категория до 48 кг. Эдмонд Худоян победил Володю Мнацаканяна.
Весовая категория до 51 кг. Баир Батлаев победил Расула Салиева.

Весовая категория до 54 кг. Вячеслав Рогозин победил Максима Кузнецова.
Весовая категория до 57 кг. Андрей Пегливанян победил Эдуарда Саввина.

Весовая категория до 60 кг. Всеволод Шумков победил Руслана Белоусова.
Весовая категория до 63,5 кг. Илья Попов победил Расула Магомедова.

Весовая категория до 67 кг. Евгений Кооль победил Данила Белеветина.
Весовая категория до 71 кг. Сергей Колденков победил Алексея Скомороха.

Весовая категория до 75 кг. Исмаил Муцольгов победил Сергея Сергеева.
Весовая категория до 80 кг. Джамбулат Бижамов победил Ильяса Магомедова.

Весовая категория до 86 кг. Шарабутдин Атаев победил Савелия Садома.
Весовая категория до 92 кг. Муслим Гаджимаго­медов победил Рамазана Дадаева.

Весовая категория свыше 92 кг. Давид Суров победил Александра Дорофеева.

