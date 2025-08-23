Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

UFC Fight Night 257: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

23 августа в Шанхае (Китай) состоится турнир UFC Fight Night 257. В главном событии вечера бразильский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) Джонни Уокер сразится с китайцем Миньян Чжаном.

В России трансляцию UFC Fight Night 257 проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало турнира – в 10:00 мск, начало главного карда – в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В соглавном событии бывший претендент на титул в полулёгком весе (до 65 кг) американец Брайан Ортега проведёт поединок с экс-чемпионом и соотечественником Алджамейном Стерлингом.

Напомним, также в рамках главного карда российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Сергей Павлович встретится с американцем Вальдо Кортес-Акостой.

Павлович работает над борьбой вместе с Богданом Гуськовым