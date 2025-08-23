UFC Fight Night 257: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

23 августа в Шанхае (Китай) состоится турнир UFC Fight Night 257. В главном событии вечера бразильский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) Джонни Уокер сразится с китайцем Миньян Чжаном.
В России трансляцию UFC Fight Night 257 проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало турнира – в 10:00 мск, начало главного карда – в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
В соглавном событии бывший претендент на титул в полулёгком весе (до 65 кг) американец Брайан Ортега проведёт поединок с экс-чемпионом и соотечественником Алджамейном Стерлингом.
Напомним, также в рамках главного карда российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Сергей Павлович встретится с американцем Вальдо Кортес-Акостой.
Павлович работает над борьбой вместе с Богданом Гуськовым
- 23 августа 2025
-
08:00
-
07:00
-
00:34
-
00:32
- 22 августа 2025
-
23:17
-
22:14
-
22:05
-
21:13
-
21:02
-
20:51
-
20:01
-
19:02
-
19:00
-
18:02
-
17:12
-
15:58
-
15:28
-
14:46
-
14:24
-
13:30
-
12:53
-
11:39
-
11:00
-
10:43
-
10:03
-
09:23
-
08:30
-
06:43
-
05:59
-
05:48
-
05:32
-
04:05
-
02:23
-
00:36
-
00:01