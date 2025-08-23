Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста: время начала боя, где смотреть прямую трансляцию

23 августа в Шанхае (Китай) состоится турнир UFC Fight Night 257. В рамках главного карта российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Сергей Павлович встретится с американцем Вальдо Кортес-Акостой.

Ориентировочное время начала боя — 14:00 мск. В России трансляцию боя и всего турнира UFC Fight Night 257 проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало турнира – в 10:00 мск, начало главного карда – в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Напомним, у Павловича 19 побед и три поражения в ММА. У его соперника — 17 побед и одно поражение.

Павлович работает над борьбой вместе с Богданом Гуськовым