Мурат Гассиев — Джереми Милтон: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Мурат Гассиев — Джереми Милтон: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

В ночь с 23 на 24 августа на арене «Миккосуки Индиан Гейминг Резорт» в Майами, США, состоится вечер профессионального бокса. В 6:00 по московскому времени свой поединок проведёт российский и армянский боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой категории, Мурат Гассиев.

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Мурат Гассиев — Джереми Милтон
24 августа 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Мурат Гассиев
Не началось
Джереми Милтон

В России в прямом эфире все турниры IBA.PRO транслируются на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

Соперником Гассиева станет американец Джереми Милтон.

Мурат родился во Владикавказе, интересно, что спортом он занимался с детства, но в боксе оказался только в 13 лет. До этого Гассиев увлекался футболом, борьбой и дзюдо, однако затем попал в бокс, где и остался надолго, тренируясь под руководством Виталия Сланова.

