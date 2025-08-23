Мурат Гассиев — Джереми Милтон: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 23 на 24 августа на арене «Миккосуки Индиан Гейминг Резорт» в Майами, США, состоится вечер профессионального бокса. В 6:00 по московскому времени свой поединок проведёт российский и армянский боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой категории, Мурат Гассиев.

В России в прямом эфире все турниры IBA.PRO транслируются на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

Соперником Гассиева станет американец Джереми Милтон.

Мурат родился во Владикавказе, интересно, что спортом он занимался с детства, но в боксе оказался только в 13 лет. До этого Гассиев увлекался футболом, борьбой и дзюдо, однако затем попал в бокс, где и остался надолго, тренируясь под руководством Виталия Сланова.