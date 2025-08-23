Скидки
Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 14:00 мск

Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 14:00 мск
Сегодня, 23 августа, в Шанхае (Китай) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 257, где пройдёт бой между 33-летним российским бойцом Сергеем Павловичем и бойцом UFC из США, выступающим в тяжёлом и супертяжёлом весе, Вальдо Кортес-Акостой.

UFC 2025. UFC Fight Night 257, Шанхай, Китай
Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Вальдо Кортес-Акоста

«Чемпионат» начнёт вести прямую онлайн-трансляцию поединка ориентировочно в 14:00 мск. Бой, как и весь турнир, можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass.

Павлович к настоящему моменту принял участие в 22 поединках в смешанных единоборствах, в которых одержал 19 побед (15 из которых были добыты нокаутом) и потерпел три поражения. На счету Кортес-Акосты 14 побед (шесть – нокаутом) и одно поражение.

