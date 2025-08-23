Иван Емельяненко подал ходатайство об условно-досрочном освобождении — источник

Младший брат российских бойцов смешанных единоборств Фёдора и Александра Емельяненко Иван обратился в суд с заявлением об условно-досрочном освобождении. Рассмотрение ходатайства назначено на 10 сентября, сообщает «Коммерсантъ».

Иван Емельяненко был приговорён к полутора годам колонии в декабре 2024 года. Суд в Старом Осколе признал его виновным в избиении мужчины, который, по данным следствия, неоднократно оскорблял спортсмена и распространял ложные сведения о нём. Спортсмена взяли под стражу сразу после оглашения приговора.

Иван Емельяненко является мастером спорта по боевому самбо. В мае 2023 года он дебютировал в MMA и победил единогласным решением судей Алексея Леденёва.