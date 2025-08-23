Мурат Гассиев — Джереми Милтон: где смотреть бой, на каком канале

В ночь с 23 на 24 августа на арене «Миккосуки Индиан Гейминг Резорт» в Майами, США, состоится вечер профессионального бокса, в карде которого в первом тяжёлом весе российский и армянский боксёр Мурат Гассиев проведёт поединок с американцем Джереми Милтоном.

В России в прямом эфире все турниры IBA.PRO транслируются на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало боя назначено на 6:00 мск.

Имя: Мурат Гассиев

Дата рождения: 12 октября 1993 года

Место рождения: Владикавказ, Россия

Рост: 192 см

Размах рук: 193 см

Рекорд: 31-2

Весовая категория: первый тяжёлый/супертяжёлый вес

Место в дивизионе: 10-й номер рейтинга IBF

Прозвище: Iron