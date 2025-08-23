Скидки
Матч-центр:
Главная Бокс/ММА Новости

Мурат Гассиев — Джереми Милтон: где смотреть бой, на каком канале

Мурат Гассиев — Джереми Милтон: где смотреть бой, на каком канале
В ночь с 23 на 24 августа на арене «Миккосуки Индиан Гейминг Резорт» в Майами, США, состоится вечер профессионального бокса, в карде которого в первом тяжёлом весе российский и армянский боксёр Мурат Гассиев проведёт поединок с американцем Джереми Милтоном.

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Мурат Гассиев — Джереми Милтон
24 августа 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Мурат Гассиев
Не началось
Джереми Милтон

В России в прямом эфире все турниры IBA.PRO транслируются на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало боя назначено на 6:00 мск.

Имя: Мурат Гассиев
Дата рождения: 12 октября 1993 года
Место рождения: Владикавказ, Россия
Рост: 192 см
Размах рук: 193 см
Рекорд: 31-2
Весовая категория: первый тяжёлый/супертяжёлый вес
Место в дивизионе: 10-й номер рейтинга IBF
Прозвище: Iron

