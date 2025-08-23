Скидки
Видео: Макгрегор провёл спарринг перед фанатами

Видео: Макгрегор провёл спарринг перед фанатами
37-летний легендарный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, являющийся первым в истории UFC двойным чемпионом, провёл спарринг перед фанатами, которые столпились у входа в зал.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье.

Ранее глава промоушена BKFC Дэвид Фельдман сообщил, что бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе в данный момент готовится к своему дебютному поединку на голых кулаках.

