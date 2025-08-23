Скидки
Роуч обозначил дату, когда может провести поединок со Стивенсоном

Роуч обозначил дату, когда может провести поединок со Стивенсоном
30-летний американский боксёр-профессионал, обладатель титула WBA в суперлёгком весе с 2023 года Ламонт Роуч обозначил, когда возможен его поединок с непобеждённым чемпионом мира в трёх весовых категориях соотечественником Шакуром Стивенсоном.

«До конца года — нет. Если мы договоримся, то это будет в следующем году», — приводит слова Роуча издание Boxing Scene.

Свой последний поединок Стивенсон провёл 12 июля 2025 года с мексиканцем Уильямом Сепедой. Бой прошёл все 12 раундов и завершился единогласным судейским решением (118-110, 118-110, 119-109). Таким образом, Шакурс защитил чемпионский пояс.

Роуч в марте дрался в лёгкой весовой категории со звёздным чемпионом мира по версии WBA Джервонтой Дэвисом. Поединок продлился все 12 раундов. Он завершился вничью большинством судейских голосов.

