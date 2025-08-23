«Закрыл устаревшую главу». Джонс обратился к фанатам после пересадки стволовых клеток

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой (до 120 кг) и полутяжёлой (до 93 кг) весовой категории американец Джон Джонс обратился к фанатам в социальных сетях.

«Сегодня я в прекрасной Калифорнии со своей семьёй. Я только что закончил делать пересадку стволовых клеток. Обычно я не рассказываю болельщикам про различные травмы, которые получал на протяжении многих лет. Вы, парни, обычно и так узнаёте обо всём серьёзном сами. Обычно я просто спокойно возвращаюсь к своей работе — сразиться с самой жёсткой конкуренцией, которую только может предложить мир.

На этот раз я сделал небольшой шаг назад и сделал операцию по пересадке стволовых клеток, так как есть проблемы, которые действительно необходимо решить. Мне хочется поблагодарить UFC за помощь в этом. И, да, жизнь прекрасна, ваш парень выздоравливает и становится сильнее, чтобы я мог закончить эту устаревшую главу как настоящий крутой парень. Я думаю, что впереди ещё много великих свершений, но на всё великое нужно время. Я терпелив, у меня есть миссия и есть план», — сказал Джонс в видеоролике в социальных сетях.