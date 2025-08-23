Скидки
«Я построил особняк в твоей голове». Джон Джонс снова обратился к Даниэлю Кормье

«Я построил особняк в твоей голове». Джон Джонс снова обратился к Даниэлю Кормье
Комментарии

Бывший чемпион UFC Джон Джонс опубликовал новое сообщение на своей странице в социальной сети, в котором обратился к своему давнему сопернику Даниэлю Кормье. В посте Джонс снова прокомментировал их взаимоотношения и выразил своё мнение о поведении Кормье.

«Я не говорил, что живу в твоем доме, хотя мог бы, если бы захотел. Я сказал, что построил особняк в твоей голове, без аренды», — приводит слова Джонса Championship Rounds.

Джонс и Кормье долгое время поддерживают напряжённые отношения, несмотря на завершение своей спортивной карьеры. Ранее Кормье утверждал, что живёт «без арендной платы» в мыслях Джонса.

