Бокс/ММА

79,9% читателей «Чемпионата» уверены в победе Павловича на турнире UFC в Шанхае

79,9% читателей «Чемпионата» уверены в победе Павловича на турнире UFC в Шанхае
Спортивный портал «Чемпионат» провёл опрос среди читателей по поводу прогноза на главный бой, который состоится сегодня, 23 августа, в Шанхае (Китай) на «Мерседес-Бенц Арене» на турнире UFC Fight Night 257 между россиянином Сергеем Павловичем и представителем США Вальдо Кортесом-Акостой (США).

UFC 2025. UFC Fight Night 257, Шанхай, Китай
Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Вальдо Кортес-Акоста

В опросе приняли участие 2314 читателей. Согласно результатам, 79,9% из них уверены в победе российского атлета на турнире в Шанхае, 18% отдали свои голоса в пользу соперника россиянина, 2,1% считают, что бой закончится ничейным результатом.

«Чемпионат» начнёт вести прямую онлайн-трансляцию поединка ориентировочно в 14:00 мск.

Павлович к настоящему моменту принял участие в 22 поединках в смешанных единоборствах, в которых одержал 19 побед (15 из которых были добыты нокаутом) и потерпел три поражения. На счету Кортес-Акосты 14 побед (шесть – нокаутом) и одно поражение.

