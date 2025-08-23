Скидки
Видео: Джонни Уокер побрился под дагестанский стиль перед главным боем UFC в Шанхае

33-летний бразильский боец смешанного стиля, выступающий в полутяжёлом весе UFC, Джонни Уокер побрился под дагестанский стиль в преддверии своего поединка на UFC Шанхай, который в данный момент проходит в Китае.

UFC 2025. UFC Fight Night 257, Шанхай, Китай
Джонни Уокер — Миньян Чжан
23 августа 2025, суббота. 15:00 МСК
Джонни Уокер
Не началось
Миньян Чжан

Джонни взял бритву и сбрил себе усы, оставив только бороду, под национальную дагестанскую музыку. Процесс запечатлел его брат Вальтер Уокер, проживающий в России.

Джонни Уокер выступит в карде UFC в Шанхае в главном бою вечера. Его соперником станет китайский атлет Миньян Чжан.

Напомним, Уокер выйдет на этот бой после двух подряд поражений. Его последний бой прошёл в декабре 2024 года, где он уступил нокаутом в первом раунде Волкану Оздемиру.

