Сергей Павлович вышел на бой UFC с российским флагом

В субботу, 23 августа, в Шанхае (Китай) на «Мерседес-Бенц Арене» проходит турнир UFC Fight Night 257, в главном карде которого выступает Сергей Павлович. Российский атлет вышел на свой поединок с флагом страны.

Фото: Кадр из трансляции

Павлович к настоящему моменту принял участие в 22 поединках в смешанных единоборствах, в которых одержал 19 побед (15 из которых были добыты нокаутом) и потерпел три поражения. На счету Кортес-Акосты 14 побед (шесть – нокаутом) и одно поражение.

В главном бою вечера бразилец Джонни Уокер встретится с китайским атлетом Миньян Чжаном.