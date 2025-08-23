Сергей Павлович победил на турнире UFC Fight Night 257

Сегодня, 23 августа, в Шанхае (Китай) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 257, где прошло противостояние между 33-летним российским бойцом Сергеем Павловичем и бойцом UFC из США, выступающим в тяжёлом и супертяжёлом весе, Вальдо Кортес-Акостой.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Павловича единогласным решением судей (30–27, 29–28, 29–28).

Это вторая победа подряд для Сергея, причём решением, у Вальдо Кортеса-Акосты прервалась серия из 5 побед подряд.

Павлович к настоящему моменту принял участие в 23 поединках в смешанных единоборствах, в которых одержал 20 побед (15 из которых были добыты нокаутом) и потерпел три поражения. На счету Кортес-Акосты 14 побед (шесть – нокаутом) и два поражения.