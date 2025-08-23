Сергей Павлович одержал 20-ю победу в карьере

Сегодня, 23 августа, в Шанхае (Китай) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 257, где 33-летний российский боец Сергей Павлович одержал победу над бойцом UFC из США, выступающим в тяжёлом и супертяжёлом весе, Вальдо Кортес-Акостой.

Для российского атлета эта победа стала 20-й в карьере. Дебютный выигранный поединок Сергей записал на свой счёт на турнире Fight Nights — Battle of Moscow 18, одолев техническим нокаутом Александра Деревянко. Примечательно, что за 23 поединка у Павловича 15 досрочных побед.

Для Кортес-Акосты это был 15-й поединок и второе поражение в карьере.