«Приветствую Китай, спасибо России». Павлович — о победе над Кортес-Акостой

33-летний российский боец Сергей Павлович прокомментировал свою победу над бойцом UFC из США, выступающим в тяжёлом и супертяжёлом весе, Вальдо Кортес-Акостой, на турнире, который проходит сегодня, 23 августа, в Шанхае (Китай) UFC Fight Night 257.

«Во-первых, приветствую Китай. Спасибо России. Мы изучали его. Я говорил, что стану новым бойцом. Если вы видели, я старался драться с головой», — сказал Павлович после поединка.

Для российского атлета эта победа стала 20-й в карьере за 23 поединка (15 — досрочно). Для Кортес-Акосты это был 15-й бой и второе поражение в карьере.

В главном бою вечера Джонни Уокер встретится с Миньян Чжаном.