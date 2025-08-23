Скидки
«Приветствую Китай, спасибо России». Павлович — о победе над Кортес-Акостой

33-летний российский боец Сергей Павлович прокомментировал свою победу над бойцом UFC из США, выступающим в тяжёлом и супертяжёлом весе, Вальдо Кортес-Акостой, на турнире, который проходит сегодня, 23 августа, в Шанхае (Китай) UFC Fight Night 257.

UFC 2025. UFC Fight Night 257, Шанхай, Китай
Сергей Павлович (W) — Вальдо Кортес-Акоста
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Сергей Павлович
Окончено
UD
Вальдо Кортес-Акоста

«Во-первых, приветствую Китай. Спасибо России. Мы изучали его. Я говорил, что стану новым бойцом. Если вы видели, я старался драться с головой», — сказал Павлович после поединка.

Для российского атлета эта победа стала 20-й в карьере за 23 поединка (15 — досрочно). Для Кортес-Акосты это был 15-й бой и второе поражение в карьере.

В главном бою вечера Джонни Уокер встретится с Миньян Чжаном.

