Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сергей Павлович одержал восьмую победу в UFC

Сергей Павлович одержал восьмую победу в UFC
Комментарии

Российский боец Сергей Павлович одержал восьмую победу в UFC. На турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае он одолел бойца из США Вальдо Кортес-Акосту.

UFC 2025. UFC Fight Night 257, Шанхай, Китай
Сергей Павлович (W) — Вальдо Кортес-Акоста
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Сергей Павлович
Окончено
UD
Вальдо Кортес-Акоста

Бой продлился все три раунда и завершился победой Павловича единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).

В феврале 2025 года российский тяжеловес одержал победу над представителем Суринама на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой также завершился единогласным решением судей.

Павлович к настоящему моменту принял участие в 23 поединках в смешанных единоборствах, в которых одержал 20 побед (15 из которых были добыты нокаутом) и потерпел три поражения.

Материалы по теме
Сергей Павлович победил на турнире UFC Fight Night 257
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android