Сергей Павлович одержал восьмую победу в UFC
Российский боец Сергей Павлович одержал восьмую победу в UFC. На турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае он одолел бойца из США Вальдо Кортес-Акосту.
UFC 2025. UFC Fight Night 257, Шанхай, Китай
Сергей Павлович (W) — Вальдо Кортес-Акоста
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Сергей Павлович
Окончено
UD
Вальдо Кортес-Акоста
Бой продлился все три раунда и завершился победой Павловича единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).
В феврале 2025 года российский тяжеловес одержал победу над представителем Суринама на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой также завершился единогласным решением судей.
Павлович к настоящему моменту принял участие в 23 поединках в смешанных единоборствах, в которых одержал 20 побед (15 из которых были добыты нокаутом) и потерпел три поражения.
