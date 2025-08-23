Российский боец Сергей Павлович одержал восьмую победу в UFC. На турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае он одолел бойца из США Вальдо Кортес-Акосту.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Павловича единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).

В феврале 2025 года российский тяжеловес одержал победу над представителем Суринама на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой также завершился единогласным решением судей.

Павлович к настоящему моменту принял участие в 23 поединках в смешанных единоборствах, в которых одержал 20 побед (15 из которых были добыты нокаутом) и потерпел три поражения.