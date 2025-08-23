Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сергей Павлович: Дана, дай мне соперника! Я хочу драться постоянно

Сергей Павлович: Дана, дай мне соперника! Я хочу драться постоянно
Комментарии

33-летний российский боец Сергей Павлович после своей победы на турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае обратился к президенту промоушена Дане Уайту.

UFC 2025. UFC Fight Night 257, Шанхай, Китай
Сергей Павлович (W) — Вальдо Кортес-Акоста
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Сергей Павлович
Окончено
UD
Вальдо Кортес-Акоста

«Дана, дай мне соперника! Я хочу драться постоянно. Всем, кто помогал мне, огромное спасибо», — сказал Павлович после боя.

Сергей Павлович одержал восьмую победу подряд в UFC. На турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае он победил американца Вальдо Кортес-Акосты судейским решением (30-27, 29-28, 29-28). Для Павловича эта победа стала 20-й в профессиональной карьере при трёх поражениях. Из них 15 раз он завершал поединки нокаутом. Всего на его счету теперь 23 боя в смешанных единоборствах.

Материалы по теме
Сергей Павлович победил на турнире UFC Fight Night 257
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android