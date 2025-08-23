Сергей Павлович: Дана, дай мне соперника! Я хочу драться постоянно

33-летний российский боец Сергей Павлович после своей победы на турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае обратился к президенту промоушена Дане Уайту.

«Дана, дай мне соперника! Я хочу драться постоянно. Всем, кто помогал мне, огромное спасибо», — сказал Павлович после боя.

Сергей Павлович одержал восьмую победу подряд в UFC. На турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае он победил американца Вальдо Кортес-Акосты судейским решением (30-27, 29-28, 29-28). Для Павловича эта победа стала 20-й в профессиональной карьере при трёх поражениях. Из них 15 раз он завершал поединки нокаутом. Всего на его счету теперь 23 боя в смешанных единоборствах.