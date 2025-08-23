Стерлинг одержал победу в 30-м поединке в карьере, одолев Ортегу на турнире UFC в Шанхае

23 августа в Шанхае, Китай, на «Мерседес-Бенц Арене» проходит турнир UFC Fight Night 257, в соглавном бою которого в октагоне встретились бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и экс-претендент на титул Брайан Ортега.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой единогласным решением звёздного Стерлинга. Зрители встретили победу Алджамейна недовольным гулом.

Для Алджамейна это был 30-й поединок в карьере. В своём последнем бою 8 декабря 2024-го он проиграл Мовсару Евлоеву.

Оба спортсмена показали при взвешивании 69,4 кг, их бой состоялся в промежуточном весе — изначально планировалось, что поединок пройдёт в полулёгком весе (до 65,8 кг).