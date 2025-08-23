«Дана, можешь дать шанс парню подраться в UFC?» Павлович — о Гончарове

Российский боец Сергей Павлович попросил президента UFC Дану Уайта подписать в промоушен своего друга, бывшего чемпиона АСА в тяжёлом весе соотечественника Евгения Гончарова.

«Дана, можешь дать шанс парню подраться в UFC? Думаю, ты не пожалеешь!» — сказал Павлович после боя.

Сергей Павлович одержал восьмую победу подряд в UFC. На турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае он победил американца Вальдо Кортес-Акосту. По итогам трёх раундов судьи выставили следующие счета: 30-27, 29-28, 29-28 в пользу российского бойца. Для Павловича эта победа стала 20-й в профессиональной карьере при трёх поражениях. Из них 15 раз он завершал поединки нокаутом. Всего на его счету теперь 23 боя в смешанных единоборствах.