Джонни Уокер — Миньян Чжан — результат боя UFC Fight Night 257 Шанхай

Уокер победил нокаутом звёздного китайца Чжана на UFC Fight Night 257
Комментарии

23 августа в Шанхае, Китай, на «Мерседес-Бенц Арене» состоялся турнир UFC Fight Night 257, в главном бою которого в октагоне встретились 33-летний бразильский боец смешанного стиля, выступающий в полутяжёлом весе UFC, Джонни Уокер и 27-летний китайский атлет Миньян Чжан.

UFC 2025. UFC Fight Night 257, Шанхай, Китай
Джонни Уокер (W) — Миньян Чжан
23 августа 2025, суббота. 15:15 МСК
Джонни Уокер
Окончено
TKO
Миньян Чжан

Во втором раунде бразилец трижды атаковал лоу-киком левый голеностоп Миньяна, после чего тот рухнул на пол, а Джонни бросился его добивать. Позже рефери остановил поединок, что принесло победу Уокеру техническим нокаутом.

Джонни прервал серию из двух поражений, одержав 22-ю победу в карьере.

Для Чжана это первое поражение в промоушене Даны Уайта и шестое в карьере.

