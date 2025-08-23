Уокер победил нокаутом звёздного китайца Чжана на UFC Fight Night 257

23 августа в Шанхае, Китай, на «Мерседес-Бенц Арене» состоялся турнир UFC Fight Night 257, в главном бою которого в октагоне встретились 33-летний бразильский боец смешанного стиля, выступающий в полутяжёлом весе UFC, Джонни Уокер и 27-летний китайский атлет Миньян Чжан.

Во втором раунде бразилец трижды атаковал лоу-киком левый голеностоп Миньяна, после чего тот рухнул на пол, а Джонни бросился его добивать. Позже рефери остановил поединок, что принесло победу Уокеру техническим нокаутом.

Джонни прервал серию из двух поражений, одержав 22-ю победу в карьере.

Для Чжана это первое поражение в промоушене Даны Уайта и шестое в карьере.