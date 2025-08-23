Результаты турнира UFC Fight Night 257, где Сергей Павлович победил Вальдера Кортес-Акоста

23 августа в Шанхае (Китай) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 257. В главном бою вечера россиянин Сергей Павлович одержал победу над бойцом из США Вальдером Кортес-Акоста единогласным решением судей. Турнир включал в себя ряд поединков с участием бойцов из разных стран. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Полный кард турнира UFC Shanghai. Результаты:

Джонни Уокер победил Миньяна Чжана техническим нокаутом (раунд 2, 2:37)

Алджамейн Стерлинг победил Брайана Ортегу единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45)

Сергей Павлович победил Вальдо Кортеса-Акосту единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28)

Су Мудаэрцзи победил Кевина Борхаса единогласным решением

Нуражы Тайлак победил Кифера Кросби техническим нокаутом (раунд 1, 3:33)

Годж Янг победил Махешата Хайсаэра единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28)

Чарльз Джонсон победил Лонира Кавану нокаутом (раунд 2, 4:35)

Чжу Жун победил Остина Хаббарда единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28)

Кайл Докос победил Мишеля Перейру нокаутом (раунд 1, 0:43)

Чжа И победил Вестина Уилсона нокаутом (раунд 1, 0:37)

Су Ёун Ёу победил Луна Сяо единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Уран Сатыбалдиев победил Дияра Нургожая удушающим приёмом (Ezekiel choke) (раунд 1, 2:45)